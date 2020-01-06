Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Düzce-Yığılca yolunda seyreden Rıfat G. idaresindeki 14 GG 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Cemal B'nin kullandığı 81 AB 485 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.