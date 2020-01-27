Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:52
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Sezgin Partlak yönetimindeki 16 J 8328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saniye Zengin yönetimindeki 81 AAU 825 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Saniye Zengin'in otomobilde bulunan kızı yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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