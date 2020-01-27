Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Sezgin Partlak yönetimindeki 16 J 8328 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saniye Zengin yönetimindeki 81 AAU 825 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Saniye Zengin'in otomobilde bulunan kızı yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.