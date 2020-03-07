07.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:12

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Gölyaka sapağı mevkisinde, Yusuf Kaplan idaresindeki 54 ABY 051 plakalı otomobil ile Abdullah Ayar yönetimindeki 34 HY 943 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Bahriye Aycı, Şaziye Doğan ile Ömer ve Kadir Ayar yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA