Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Çakır'ın (20) kullandığı 81 KK 234 plakalı otomobil, Akçakoca yönüne ilerleyen 81 KE 212 plakalı Muhammed Yemenici (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ile Aylin Yemenici (30) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş