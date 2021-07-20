Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce-Yığılca yolunda Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, Gürcüçiftlik mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat A'nın kullandığı 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Ömer Faruk K. ve Yeter K. ile Bilal A. ve Uğur Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş