Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düzce-Yığılca yolunda Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı otomobil, Gürcüçiftlik mevkisinde karşı yönden gelen Ferhat A'nın kullandığı 54 AEJ 347 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler, araçlardaki Ömer Faruk K. ve Yeter K. ile Bilal A. ve Uğur Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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