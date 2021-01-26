İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aziziye Mahallesi 889. Sokak'ta Sedat Bağdan idaresindeki 81 AK 067 plakalı otomobil, kavşağa geldiği esnada, Enes Kahraman'ın kullandığı 81 ABF 490 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil savrularak yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada, sürücüler ve Recep Kahraman yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever