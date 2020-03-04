Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

04.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:54
Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-655 Bağlantı Yolu Beyciler ışıklı kavşakta sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otomobillerin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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