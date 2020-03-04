Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Beyciler ışıklı kavşakta sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri refüje çıkarak durabildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Otomobillerin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA