Düzce'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı
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Düzce'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı

Düzce'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Adem Gülçiçek idaresindeki 81 AAT 232 plakalı motosiklet ara sokaktan Mehmet Akif Caddesi'ne dönmeye çalıştığı sırada şehir merkezine gitmekte olan 81 ABJ 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri asfalt zemine düşerek yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Düzce'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı
Düzce'de iki motosiklet çarpıştı : 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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