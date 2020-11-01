İki katlı ev yandı
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İki katlı ev yandı

01.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:23

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yanan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Hamamüstü köyünde Sadettin Türkel'e ait iki katlı evde yangın çıktı.

Köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangına, ihbar üzerine gelen Gölyaka Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmada söndürülen yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki katlı ev yandı
İki katlı ev yandı
İki katlı ev yandı
İki katlı ev yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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