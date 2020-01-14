Düzce'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
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Düzce'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:42
Düzce'de iki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

'nin ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Hacıyeri köyünde Bedir Kaz ve Abdullah Doğan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yığılca Belediyesi ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu arada evde mahsur kalan kız çocuğu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kız çocuğuna ambulansta müdahale edildi.

ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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