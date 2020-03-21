SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı - Ekonomi
Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Ekonomi

Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.

21.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:18
Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında Düzce ilinde bin 9 konut satıldı.

Düzce'de konut satışı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de 2020 yılı ilk iki ayda konut satısı geçen yılın ilk iki ayına göre arttı. Düzce'de 2019 yılında Ocak ve Şubat aylarında 952 konut satılırken bu yıl ise bin 9 konut satıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Tom Hanks Rita Wilson Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar Rusya İtalya
Şu an buradasınız: Düzce'de iki ayda bin 9 konut satıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 12:14:48. #1.15#
title