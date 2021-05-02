Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor
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Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Belediyesi, "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor.

Düzce Belediyesi, "Evde Öz Bakım Hizmeti" ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Evde Öz Bakım Hizmeti ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailenin evine gitti. Evde oğlu ile birlikte yaşayan yaşlı bir vatandaşa, hasta yatağı ve tekerlekli sandalye hediye edildi. Aynı zamanda ekipler, ihtiyaç sahibi ailenin hem kişisel ihtiyaçlarını giderdi, hem de evlerinde temizlik yaptı. Aile ise yardımlar için Düzce Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor
Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor
Düzce'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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