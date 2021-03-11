Düzce'de ihracat yüzde 17 arttı
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Düzce'de ihracat yüzde 17 arttı

11.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:40
Düzce'de ihracat yüzde 17 arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1 artarken, ithalat da yüzde 2,8 arttı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1 artarken, ithalat da yüzde 2,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 13 milyon 765 bin dolar, ithalat yüzde 2,8 artarak 10 milyon 682 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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