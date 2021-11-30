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Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,6, ithalat ise yüzde 64,9 arttı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 21,6, ithalat ise yüzde 64,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 22 milyon 627 bin Dolar oldu. İthalat ise yüzde 64,9 artarak 18 milyon 078 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

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