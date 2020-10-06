Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1 arttı, ithalat yüzde 45,8 arttı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1 arttı, ithalat yüzde 45,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 13 milyon 300 bin dolar, ithalat yüzde 45,8 artarak 12 milyon 070 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı