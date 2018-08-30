Düzce'de İhracat Arttı İthalat Azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 26,5 arttı, ithalat yüzde 16,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce İlinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artarak 8 milyon 180 bin dolar, ithalat ise yüzde 16,8 azalarak 7 milyon 803 bin dolar, olarak gerçekleşti. - DÜZCE