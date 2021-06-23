DÜZCE'DE "HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR" UYGULAMASI
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DÜZCE'DE "HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR" UYGULAMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de jandarma ve polis ekipleri "Huzurlu sokaklar ve narkotik suçlar" uygulaması gerçekleştirdi.

DÜZCE'de jandarma ve polis ekipleri "Huzurlu sokaklar ve narkotik suçlar" uygulaması gerçekleştirdi. Bir kişinin üzerinde uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde "Huzurlu sokaklar ve narkotik suçlar" adı altında uygulama yaptı. Jandarma ve polislerin ortak yaptığı uygulamaya 20 personel katıldı. Durdurulan araçlarda bulunan kişilerin sorgulaması yapılırken, araçlar ise narkotik köpekler yardımıyla arandı. "Fırtına" isimli narkotik köpeği ile durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Bu sırada köpek aracın arka kısmında bulunan teyp kolonlarına tepki verdi. Bunun üzerine polisler teyp kolonlarını sökerek içlerini kontrol etti. Ancak uyuşturucu madde bulunamadı. Aynı araçta bulunan bir kişinin üzerinde uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DÜZCE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR' UYGULAMASI
DÜZCE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR' UYGULAMASI
DÜZCE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR' UYGULAMASI
DÜZCE'DE 'HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTİK SUÇLAR' UYGULAMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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