Düzce'de huzurevi sakinlerine "Sevgililer Günü" öncesi konser sürprizi
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Düzce'de huzurevi sakinlerine "Sevgililer Günü" öncesi konser sürprizi

13.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:26
Düzce'de huzurevi sakinlerine

Düzce'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz konseri salgın nedeniyle odalarının balkonundan dinleyen huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Düzce'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen sürpriz konseri salgın nedeniyle odalarının balkonundan dinleyen huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden özel izin alan "Keman Kardeşler" grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde kalan yaşlılar için konser verdi. Bahçeye müzik aletlerini yerleştirerek birbirinden güzel şarkılar seslendiren grubu, huzurevi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle odalarının balkonundan dinledi. Zaman zaman şarkılara da eşlik eden huzurevi sakinleri, hem cep telefonlarıyla kayıt yaptı hem de gönüllerince eğlendi.

"Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz"

Huzurevinde kalan Sabiha Uzun (65), gazetecilere yaptığı açıklamada, çok eğlendiğini belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi gençlere tavsiyelerde bulunan Uzun, "Önce saygı, sonra sevgi duymaları gerekiyor. Saygının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Büyüğü, küçüğü bilmeliler. Anneye, babaya saygılı olmaları gerekiyor. Her şey saygıdan geçiyor. Gençlerimizde bir de doyumsuzluk var. Azla yetinmeyi bilmiyorlar. İşler bu yüzden erkenden boşanmaya gidiyor. Doyumsuzluk nedeniyle kredi kartları patlıyor, huzursuzluk başlıyor. Azla yetinmeleri lazım. Bizler hep azla yetindik, bu sayede 3 evlat büyüttüm." diye konuştu.

Dinçay Kartal (73) da saygı ve sevginin tüm zorlukların üstesinden geleceğini vurgulayarak "Konser çok güzeldi, ağızlarına sağlık. Güzel oldu, eğlendik. Gençlere 14 Şubat'ta söyleyeceğimiz tek şey, birbirlerini saysınlar, sevsinler." dedi.

Yaşlılara sürpriz yapan müzisyen Ferdi Keman da "Büyüklerimize moral amaçlı buraya geldik. Kendilerine sağlık diliyorum. Türkiye'nin ve dünyanın Sevgililer Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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