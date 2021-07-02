Düzce'de huzurevi sakinleri Abant'ı gezdi
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Düzce'de huzurevi sakinleri Abant'ı gezdi

Düzce'de huzurevi sakinleri Abant'ı gezdi
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından huzurevi sakinlerine yönelik Abant gezisi düzenlendi.

Düzce'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasının ardından huzurevi sakinlerine yönelik Abant gezisi düzenlendi.

Abant Gölü'ne giden huzurevi sakinleri, uzun aradan sonra dışarı çıkmanın keyfini doğayla iç içe olarak çıkardı.

Huzurevi sakinlerini yolcu eden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, "Huzurevi yöneticilerimizle iletişime geçtik ve yaşlılarımızı böyle bir tur düzenleyerek mutlu etmek istedik. Onlar da bize olumlu yaklaştı. Önümüzdeki günlerde talep olduğu takdirde başka gezi programları da düzenleyeceğiz." dedi

Huzurevi sakinleri de Düzce Belediyesine teşekkür etti.

Düzce'de huzurevi sakinleri Abant'ı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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