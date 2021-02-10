Düzce'de hurda otomobilinin plakasını başka araca takarak trafiğe çıkan sürücüye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de hurda otomobilinin plakasını başka araca takarak trafiğe çıkan sürücüye para cezası

10.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:24
Düzce'de hurda otomobilinin plakasını başka araca takarak trafiğe çıkan sürücüye para cezası

Düzce'de hurda otomobilinin plakasını aynı marka başka bir araca takarak trafiğe çıktığı tespit edilen sürücüye 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce'de hurda otomobilinin plakasını aynı marka başka bir araca takarak trafiğe çıktığı tespit edilen sürücüye 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri, Aydınpınar yolu Küçükahmetler köyü kavşağında denetim gerçekleştirdi.

T.K. idaresindeki bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları incelemede, sürücünün hurdaya ayrılan otomobiline ait tescilli plakayı, kullandığı aynı marka farklı bir araca takarak trafikte seyrettiğini tespit etti.

Sürücü T.K'ye, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Bülent Serttaş Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de hurda otomobilinin plakasını başka araca takarak trafiğe çıkan sürücüye para cezası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:24:29. #1.14#
title