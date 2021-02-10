Düzce'de hurda otomobilinin plakasını başka araca takarak trafiğe çıkan sürücüye para cezası

Düzce'de hurda otomobilinin plakasını aynı marka başka bir araca takarak trafiğe çıktığı tespit edilen sürücüye 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce'de hurda otomobilinin plakasını aynı marka başka bir araca takarak trafiğe çıktığı tespit edilen sürücüye 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri, Aydınpınar yolu Küçükahmetler köyü kavşağında denetim gerçekleştirdi.

T.K. idaresindeki bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları incelemede, sürücünün hurdaya ayrılan otomobiline ait tescilli plakayı, kullandığı aynı marka farklı bir araca takarak trafikte seyrettiğini tespit etti.

Sürücü T.K'ye, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever