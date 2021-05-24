Düzce'de hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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Düzce'de hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de sanayi sitesindeki bir iş yerinin hurda deposunda çıkan ve ana binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'de sanayi sitesindeki bir iş yerinin hurda deposunda çıkan ve ana binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçük Sanayi Hurdacılar Sitesi'nde bir iş yerinin hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın iş yerinin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle hurda deposu ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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