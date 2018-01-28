Düzce'de Hırsızlık Operasyonu
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Düzce'de Hırsızlık Operasyonu

Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de Hırsızlık Operasyonu

Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri araştırma başlattı.

Yapılan araştırma sonucunda şüpheli olarak tespit edilen E.S. ve S.Y, bulundukları Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

Ereğli ilçesinde de bir marketten hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ve savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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