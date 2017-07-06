Düzce'de Hırsızlık İddiası

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3 eve girerek çeşitli ziynet ve elektronik eşya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Haliloğlu, Merve ve Sağlık sokaklarında 3 eve giren hırsızlar, evlerden değerli ziynet eşyaları çaldığı öğrenildi.



Evlerin çelik kapılarını açan hırsızların, dışarıdan ilçeye gelen bir çete olduğu tahmin ediliyor.



Polis, hırsızlık yapan kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.