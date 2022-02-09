Düzce'de heyelan sebebiyle 3 katlı bina hasar gördü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Boğaziçi beldesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle heyelan meydana geldi, bazı yollar ve 3 katlı bina da hasar gördü. Binanın alt kısmında bulunan ahırdaki hayvanlar tahliye edilirken, bina sahibi ise korku dolu anları anlattı.

Olay, Düzce'nin Boğaziçi beldesine bağlı Ballar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle heyelan meydana geldi. İki noktada yollar çökerken, 3 katlı bina ise heyelan sebebiyle zarar gördü. Binanın alt kısmında yer alan ahırdaki hayvanlarda tahliye edildi. Maddi hasarın oluştuğu bölgede bina sahibi Abdurrahman Karaduman, korku dolu anları anlatırken duygulandı. Karaduman, "Ben bu binayı 2014 yılında yaptırdım. 5 sene boyunca bu binaya hiçbir şey olmadı. Doğalgaz ekipleri geldi. Yollar açılarak boru döşendi ve toprak yumuşadı. Toprak altındaki su devamlı o hatta girmeye başladı. Daha sonra 2 santimetre kadar bir açıklık oluştu. Bu açıklık oluşunca belediyeye dilekçe verdim. Avrupa'da çalışan bir usta getirdim. O usta neler yapılması ile ilgili bilgiler verdi. Doğalgaz borularının döşenmesinin ardından bu açılan alan gelişi güzel kapatıldı. 4 sene sonra bu patlaklık oldu. Ben 60 yaşındayım, şu anda bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Ahır yavaş yavaş yıkılıyor. Ahırda bulunan hayvanları dışarıya çıkarttım. Allah razı olsun komşular yardım etti. Hayvanları dışarıya çıkartabildim. Heyelan olunca bir anda ses oldu. Şimşek çakar gibi bir ses oldu. Deprem olur gibi korktuk" ifadelerini kullandı.

Heyelanın meydana geldiği bölgede AFAD ekipleri incelemelerde bulunurken, yol trafiğe kapatıldı. - DÜZCE