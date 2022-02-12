Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi - Haberler
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Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Düzce'de eriyen karların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de eriyen karların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

Beyköy beldesi Samadere Köyü Merkez Mahallesi'ndeki grup köy yolunda, günlerdir etkili olan karın erimesiyle heyelan meydana geldi.

Toprağın yamaç aşağı kaymasıyla yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken güvenlik önlemi alınan yolda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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