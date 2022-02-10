Düzce'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

DÜZCE (AA) - Düzce'de eriyen karların etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

Boğaziçi beldesi Ballar Mahallesi'ndeki Suncuk-Sancakdere grup köy yolunda, günlerdir etkili olan karların erimesiyle heyelan meydana geldi.

Toprakların yamaç aşağı kaymasıyla yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken güvenlik önlemi alınan yolda belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile bölgede incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Atay, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.