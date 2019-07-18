Düzce'de heyelan: 10 kişi mahsur kaldı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Heyelan nedeniyle 5 köye ulaşım kesilirken, 10 kişi ise mahsur kaldı. Mahsur kalanların kurtarılması için Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter talep edildi.

Cumayeri'nde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü sınırlarında yollarda yaşanan heyelan nedeniyle Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe, Çelikdere, Harmankaya ve Büyük Melen köylerine ulaşım sağlanamıyor. Bu bölgede bulunan Nehir Evi denilen rafting bölgesinde ise 10 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter talep edildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 'Çok geçmiş olsun. Nehir Evleri denen bölgede 10 arkadaşımız mahsur bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, AFAD Başkanlığı vasıtasıyla talebimizi yaptık, şuanda bekliyoruz. Helikopter bekliyoruz. Helikopter gelince arkadaşlarımızı kurtaracağız. Şu an için sular o bölgede halen yüksek. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi şuan için görünmüyor. 1 arkadaşımızın astım rahatsızlığı var, 1 arkadaşımızın bacağında hafif yara var. Ancak onlar sabır ediyor. İnşallah yetişeceğiz ve kurtaracağız" dedi.

Ayrıca bölgede AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA