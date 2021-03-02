Düzce'de hedef, turuncu kategoriden mavi kategoriye geçmek
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Düzce'de hedef, turuncu kategoriden mavi kategoriye geçmek

02.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:50
Düzce'de hedef, turuncu kategoriden mavi kategoriye geçmek

Düzce Valisi Cevdet Atay, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hedeflerinin en düşük risk grubunda yer almak olduğunu bildirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla hedeflerinin en düşük risk grubunda yer almak olduğunu bildirdi.

Vali Atay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs mücadelesinde bir yılın geride kaldığını ve kademeli normalleşme sürecine geçildiğini belirtti.

Kentte koronavirüs ile mücadelede bugünlere sabır ve anlayışla gelindiğini vurgulayan Atay, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok bedel ödendiğini anımsattı.

"Kurallara titizlikle uyarsak normal hayata dönmeye çok yakınız." ifadesini kullanan Atay, "Valiliğimiz koordinasyonunda, özellikle bugünlerde pandemi denetimlerini artırarak devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte sınırlamalardan kurtulmak istiyorsak daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. İlimiz genelinde aşı çalışmaları devam ediyor. Sırası gelen ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanması salgının önlenmesinde çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Düzcelilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Atay, şunları kaydetti:

"Sizlerden beklentimiz, bu sürece verdiğiniz destekleri artırarak devam ettirmenizdir. Öncelikle 65 yaş üstü büyüklerimizin bu salgından daha çok etkilenmeleri söz konusudur. Aldığımız tedbirler sıkıcı da olsa büyükleri salgından koruma adınadır. Akraba ziyaretleri ve kapalı ortamlardan uzak duralım. Ülke genelinde olduğu gibi, ilimizde de vaka sayılarını düşürmek için bütün vatandaşlarımızın desteğiyle çalışmalarımız başarıya ulaşacaktır."

Normalleşmek için tedbirlere uyulmasının gerekliğinin altını çizen Atay, "Düzce olarak hedefimiz, turuncu kategoriden en düşük risk grubu olan mavi kategoride yer alıp özlediğimiz günlere kavuşmaktır. Bu vesileyle kademeli normalleşme sürecinde iş yerlerini tekrar açan esnafımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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