Düzce'de hazırlanan tırla çocuklara oyuncak dağıtıldı Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulları kapalı olan ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli...

Düzce Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulları kapalı olan ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocukların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla geleceğin mimarı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu ve heyecanını yaşamaları için İl Özel İdaresi bünyesinde yük taşımacılığı için kullanılan bir tırın, Türk bayrağı, balon ve afişlerle süslenerek şehrin muhtelif yerlerinde dolaştığı ifade edildi.

Öte yandan kentte görev yapan "Vefa Sosyal Destek Grupları" 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günlerini evde kutlayarak hediye ve bayrak takdim etti.

- Kaynaşlı'da kaymakamlıktan çocuklara oyuncak hediyesi

Kaynaşlı Kaymakamlığı ise ilçede koronavirüs salgınının yayılımını engellemek ve halk sağlığını korumak amacıyla okulları kapalı olan çocuklara evlerinde ulaştı.

Türk bayrağı, balon ve afişlerle süslenen tır, müzik eşliğinde çocuklar için ilçe içinde tur attı.

Kaymakamlık tarafından hazırlanan oyuncaklar çocuklara verildi.

Çocukların etkinliği ilgiyle takip ettikleri görüldü.

Akçakoca 23 Nisan kutlamaları

Akçakoca ilçesinde vatandaşlar 23 Nisan etkinlikleri için kendi evlerinin balkonlarını süsledi.

İlçenin Osmaniye Mahallesi TOKİ konutlarında bulunan vatandaşlar kendi evlerinin balkonlarını balon ve bayraklarla donattı.

Çocuklar balkonlara çıkarak 23 Nisan'ı şiir ve türküler eşliğinde kutladı.

Öte yandan çocuklar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Kutlamalar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının araçları süslenerek konvoy halinde, mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

İlçenin sapak mevkisinden başlayarak, Değirmenağzı mevkisine kadar tüm mahalleleri geçen konvoy, çocuklarının bayramını anonslarla kutladı.

Konvoya Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz da eşlik etti.

Yığılca'da öğrencilerden 23 Nisan kutlaması

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ise çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde çektikleri görüntülerle kutladı.

İlçeye bağlı Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, evlerinden kendi çektikleri görüntüleri öğretmenlerine gönderdi. Görüntüler, derlenip bir araya getirilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.

Çocukların evde, balkonda ve tarlada şiirler okuyarak müzik yapmaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA