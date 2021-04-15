Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor
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Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi ekipleri, hava kirliliğiyle mücadele için drone ile denetim yapıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, hava kirliliğiyle mücadele için drone ile denetim yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, özellikle kış aylarında hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynakların tespiti için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belirli aralıklarla kenti havadan denetleyen zabıta ve itfaiye ekipleri, Mergiç Mahallesi'nde drone ile kuş bakışı tarama yaptı. Ekipler, duman izlerini takip ederek lastik yakılan bölgeyi belirledi.

Droneyi fark edince kaçmaya başlayan şüpheliler de tespit edildi. Bu kişilere, cezai işlem uygulanacak.

Ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği bu yıl atık yağ ve lastik yakanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari ceza verileceğini belirterek, hava kalitesinin düşmemesi için vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor
Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor
Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor
Havayı kirletenler drone ile tespit ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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