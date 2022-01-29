Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü - Haberler
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Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü

Düzce'de yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma sonrasında hava sıcaklıkları -11 dereceye kadar düştü.

Düzce'de yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma sonrasında hava sıcaklıkları -11 dereceye kadar düştü.

Düzce'de geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının durması ile beraber karla kaplanan sokaklarda oluşan soğuk havalar sebebi ile sabah saatlerinde bir çok su birikintisi dondu. Araçlarının kapılarını açmakta zorluk yaşayan sürücülerin yanı sıra ulaşımda aksama olmaması için ekipler tarafından buz tutan yollarda da tuzlamalar yapıldı. Düzce'de hava sıcaklığı ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre -11.2 derece olarak ölçülürken, Akçakoca'da -7.3, Cumayeri'nde -5.2, Gölyaka'da -6.6 ve Kaynaşlı'da -9.1 derece sıcaklık ölçümü yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Düzce, kar, su, Güncel, Haber

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