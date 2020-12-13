Düzce'de hava kirliliğinin tespiti için gece denetimi yapıldı
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Düzce'de hava kirliliğinin tespiti için gece denetimi yapıldı

13.12.2020 01:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:34
Düzce'de hava kirliliğinin tespiti için gece denetimi yapıldı

Düzce Valiliği, hava kalitesine etkisi bulunan olumsuz emisyon salımlarının tespiti için gece denetimi yapıldığını bildirdi.

Düzce Valiliği, hava kalitesine etkisi bulunan olumsuz emisyon salımlarının tespiti için gece denetimi yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte son zamanlarda hava kalitesine etki eden parametrelerden biri olan partikül madde parametrelerinin yüksek konsantransyonlarda ölçüldüğü belirtildi.

Hava kalitesine olumsuz etkide bulunan kaynakların tespiti adına ilde bulunan 3 adet hava kalitesi ölçüm istasyonuna ek olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen bir adet Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu'nun ilin muhtelif yerlerinde ölçüm yapmak üzere çalışmaya başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatı üzerine gece saatlerinde olası olumsuz emisyon salımlarının tespitine yönelik saat 21.00'den itibaren il genelinde gece denetimi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca denetim yapılan noktalar arasında ağaç sanayi işletmelerinin bulunduğu alanlar ile Beyciler, Feyzi Çakmak, Cumhuriyet ve Aziziye mahallelerinin yanı sıra Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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