Düzce'de hava kirliliği denetimleri
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Düzce'de hava kirliliği denetimleri

04.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:05
Düzce'de hava kirliliği denetimleri

Düzce Belediyesi, zabıta ekiplerinin kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirdiğini bildirdi.

Düzce Belediyesi, zabıta ekiplerinin kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yönelik denetim gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin hava kalitesinin yükseltilmesi kapsamında denetimlerin devam ettiği belirtildi.

'Temiz Hava-Temiz Düzce' mottosuyla hareket ederek bir dönüşüme imza atmak isteyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, denetimlerin sıklaştırılarak kentin hava kirliliğinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediği vurgulanan açıklamada, "Hava kalitesinin yükselmesi ve vatandaşların sağlığını korumak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile hareket eden zabıta müdürlüğü ekipleri, bir yandan ihbarları değerlendiriyor bir yandan da sanayi kuruluşlarına denetimlerini gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, lastik ve atık yağ yakan, kalorifik değeri düşük kömür kullanan ve egzoz ölçümü yaptırmayan sanayi kuruluşlarına ekipler tarafından göz açtırılmayacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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