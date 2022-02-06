Düzce'de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı - Haberler
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Düzce'de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı

Düzce'de, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'de, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve firar eden M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Kaynaşlı ilçesinde yakaladı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, yetkililere teslim edildi. - DÜZCE

Düzce'de hapis cezasıyla aranan şüpheliyi TEM ekipleri yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Polis, Terör, Düzce, 3. Sayfa, Haber

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