28.10.2019 18:01

Düzce'de hamsinin kilosu 5 liraya düştü

Düzce'de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu tezgahta 5 liraya düştü.

Karadeniz'de denize açılan balıkçıların hamsi ile dönmesinin ardından fiyatlar düştü. Düzce'de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu 5 liraya düştü. Hamsinin fiyatının düşmesiyle birlikte vatandaşlar bol bol hamsi aldı. Düzce şehir merkezinde balıkçılık yapan Engin Topaloğlu, hamsiyi 5 liradan sattıklarını belirterek, Hamsi Eylül ayında çıkmaya başladı. İlk başlarda 15 ile 20 lira arasındaydı. Şimdilerde 5 liraya satıyoruz. Hamsi bol herkes yesin diye 5 lira yaptık. Vatandaşın ucuza yiyebileceği en ucuz balık 5 lira oldu. Vatandaşın da oldukça büyük talebi var. dedi.

Kaynak: DHA