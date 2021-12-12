Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi - Haberler
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Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 5 ton balık dağıtıldı.

Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Etkinlikte dağıtılan 5 ton hamsi, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Düzce Belediyesi mehter takımı ile folklor ekibi de festivalde gösteri sundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AA muhabirine, salgın sürecinde vatandaşların bunaldığını, bu nedenle festivalin ikincisini düzenlemeye karar verdiklerini belirterek, "İnsanlarımız coşkulu ve yüzleri gülüyor. Bu da bizi memnun ediyor. 40 bin kişinin katılacağı festival düşünürken, şu anda tahminimizin çok yukarısında rakam var." dedi.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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