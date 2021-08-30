Düzce'de halk otobüsü yolcularına 30 Ağustos Zafer Bayramı sürprizi

Düzce'de belediye personeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için farkındalık oluşturmak amacıyla özel denetimli halk otobüsünde şiir okundu.

Düzce'de belediye personeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için farkındalık oluşturmak amacıyla özel denetimli halk otobüsünde şiir okundu.

Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, Kültür İşleri Müdürlüğünün 5 personeli, yolcu gibi farklı duraklarda bekleyerek otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı.

Daha sonra bir personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladı. Ardından diğer 4 personel de sırayla şiiri okumaya devam etti.

30 Ağustos 1922 yılının şartlarını anlatan şiiri okuyan belediye çalışanlarını bazı yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı