Düzce'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Düzce'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Düzce'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan A.K'nin, Gölyaka ilçesi Hamamüstü köyündeki babaevinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.K'yi yakaladı.

A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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