Düzce'de Güpegündüz Hırsızlık

Düzce'de bulunan bir motosiklet bayiinde güpegündüz elektrikli bisiklet çaldılar.



Olay, Cedidiyle Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ö.'ye ait motosiklet ve bisiklet bayiinin önüne gelen 2 hırsızdan biri 2 bin liralık elektrikli bisikleti alarak kayıplara karıştı. Ahmet Ö. elektrikli bisikletin olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonrasında motosiklet bayiinin önünden geçen 2 kişiden biri 2 bin lira değerinde elektrikli bisikleti alarak kayıplara karışıyor. İşyeri sahibi Ahmet Ö. karakola giderek şikayetçi oldu. - DÜZCE