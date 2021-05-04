Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı
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Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı

Düzce'de görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de görülen kuzey şeritli semenderi izleme çalışmaları başladı.

Düzce'de görülen kuzey şeritli semenderi izleme çalışmaları başladı.

Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" devam ediyor.

Kentte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Beyköy beldesinde bulunan 1300 rakımlı Torkul Göleti'nde görülen kuzey şeritli semender izlemeye alındı.

İzleme çalışmaları, türün yayılış gösterdiği alanlarda mayıs ve haziranda sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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