Düzce'de Efteni Gölü'nde usulsüz kurulan 800 metre ağ ele geçirildi

Düzce'de Efteni Gölü'ne usulsüz kurulan 800 metre ağ çıkarılarak imha edildi.

Düzce'de Efteni Gölü'ne usulsüz kurulan 800 metre ağ çıkarılarak imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Sulak Alanı'nda koruma kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrollerde 12 ayrı noktada usulsüz kurulduğu belirlenen 800 metre ağ ile serpme ağ ele geçirildi.

Ekipler tarafından toplanan ağlar, imha edildi.

Ağların kim ya da kimler tarafından göle bırakıldığının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş