Düzce'de geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı

12.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:38

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde geri manevra yapan otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet A. idaresindeki 81 AAL 318 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi Merkez Cami önünde park etmek için geri manevra yaptığı sırada Ayşe S'ye (35) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle beton zemine düşen kadın yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ayşe S'yi Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA