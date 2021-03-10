Düzce'de gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
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Düzce'de gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

10.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:16
Düzce'de gerçeğini aratmayan yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Düzce'de senaryo gereği bir evde çıkan yangında mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Düzce'de senaryo gereği bir evde çıkan yangında mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği itfaiyeye, Kültür Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında içeride mahsur kalanların olduğu ihbarı yapıldı.

Kısa sürede organize olarak bölgeye ulaşan ekipler, yaralıları kurtararak yangını söndürdü.

Polis ve sağlık ekiplerinin de katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

"Zamanla yarışıyoruz"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yaptığı açıklamada, "Burada da kurtarma olduğu için direk suyla müdahale etmedik. Önce vatandaşı kurtardık, sonra yangını söndürdük." dedi.

Olaya kısa sürede müdahale ederek can kayıplarını engellemeyi amaçladıklarını vurgulayan Kahraman, şöyle konuştu:

"Sadece yangına geliş süresi değil, alana gelindiğinde hareket tarzının önceden planlanarak kargaşaya mahal vermeden direk müdahale edilmesi gerekir. Çünkü bir can var, kurtarılması gerekiyor. O canı en kısa sürede kurtarmak için reaksiyon süremizi hesapladık. 'Bunu nasıl geliştiririz?' diye bu tatbikatı yaptık. Zamanla yarışıyoruz. Yeni yapılacak binamızla vakalara ulaşma süremiz kısalacak çünkü trafik sorunumuz ortadan kalkacak. Yeni aldığımız araçların da hızlanma limitlerini hesaplarsak, olay yerine daha kısa sürede gideceğimizi düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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