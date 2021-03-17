Düzce'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Düzce'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

17.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:12
Düzce'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Düzce'de AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye, Kızılay ve gönüllü kurtarama ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Düzce'de AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye, Kızılay ve gönüllü kurtarama ekiplerinin katılımıyla yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği kentte meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yangın çıkan, göçük oluşan 5 katlı binada mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı.

Kısa sürede organize olarak bölgeye ulaşan kamu ve gönüllülerden kurulu 120 kişilik ekip, yaralıları kurtararak yangını söndürdü.

Daha sonra bölgeye gaz sızıntısı için gelen ekipler, binada inceleme yaptı. Kurtarma ekiplerinin sızıntı olmadığını bildirmesi üzerine binaya arama kurtarma köpekleriyle girildi, mahsur kalanlara ulaşıldı.

Tatbikat, mahsur kalanların çıkarılması ve hastanelere sevk edilmesiyle son buldu.

Hareketli dakikaların yaşandığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikatı izleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin gayretli çalıştığını söyledi.

Bu tatbikattan önce masa başı tatbikatı yapıldığını aktaran Vali Atay, "26 çalışma grubu oluşturduk ve bu grupların ekipleriyle bir araya geldik. Çalışmalarımızı gözden geçirdik ve şimdi de sahada çalışmaları gerçekleştirip gözlemliyoruz. Burada hem kamu hem de gönüllü 120 arkadaşımız çalışıyor. Kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:13:53. #1.14#
title