Düzce'de Gençlik Haftası başladı
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Düzce'de Gençlik Haftası başladı

Düzce'de Gençlik Haftası başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Gençlik Haftası" etkinlikleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Anıt Park meydanına çelenk koyma töreni ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Gençlik Haftası" etkinlikleri Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Anıt Park meydanına çelenk koyma töreni ile başladı.

Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-19 Mayıs tarihleri arası "Gençlik Haftası" olarak kutlanmaktadır. Düzce Anıt Park Meydanı önünde yapılan Gençlik Haftası açılış töreni korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi dönemi nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.

İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Anıt Park Meydanına çelenk koyulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Törene İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan, Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce ve Gençlik Liderleri katıldı. - DÜZCE

Düzce'de Gençlik Haftası başladı
Düzce'de Gençlik Haftası başladı
Düzce'de Gençlik Haftası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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