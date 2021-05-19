DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU
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DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de gençler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıldönümü nedeniyle 102 balonu havaya bırakarak bayramı kutladı.

DÜZCE'de gençler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıldönümü nedeniyle 102 balonu havaya bırakarak bayramı kutladı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıldönümü nedeniyle havaya 102 balon bıraktı. Öğrenciler bayramın coşkusunu yaşadı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda tıp fakültesi ve hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrencilerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 102 adet balonu semaya saldık. Bütün gençlerin bayramını tebrik ediyor ve kutluyorum dedi.

DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU
DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU
DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU
DÜZCE'DE GENÇLER 102 BALON UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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