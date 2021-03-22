Düzce'de geceyi şimşek ve yıldırımlar aydınlattı
22.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:47
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırım gecenin karanlığını aydınlattı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırım gecenin karanlığını aydınlattı.
Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanakla oluşan şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlatırken güzel görüntü oluşturdu.
Şiddetli yağış ve fırtınanın bölgede 4 gün sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş