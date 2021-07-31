Düzce'de geçen yıl 4 bin 756 bebek dünyaya geldi
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Düzce'de geçen yıl 4 bin 756 bebek dünyaya geldi

Düzce'de geçen yıl 4 bin 756 bebek dünyaya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce'de 2019 yılında 5 bin 68 bebek dünyaya gelirken, 2020'de 4 bin 756 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce'de 2019 yılında 5 bin 68 bebek dünyaya gelirken, 2020'de 4 bin 756 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce ilinde 2020 yılında Toplam doğurganlık hızı 1,60 oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

Düzce ilinde Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 24,8 oldu.

Verilere göre İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Düzce ilinde Kadınlarda 2019 yılında 24,6 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında 24,8 oldu.

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2010 yılında yüz de 7,8 iken 2020 yılında yüzde 2,7'ye düştü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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