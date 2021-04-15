Düzce'de fırınlarda ramazan denetimleri sürüyor
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Düzce'de fırınlarda ramazan denetimleri sürüyor

Düzce'de fırınlarda ramazan denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınlarda pide gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınlarda pide gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ramazanın vazgeçilmezi pidelerin gramajı ve yapımında kullanılan malzemeleri inceleyen ekipler, temizlik ve hijyen konusunda eksiklik gördüğü fırınları uyardı.

Ekipler, pide gramajında 350 ve 700 gram kuralına uyulması konusunda işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Denetimlerin ramazan boyunca sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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